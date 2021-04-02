МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Выход малых объектов размещения Крыма из теневого сектора позволит существенно увеличить налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Путин рассказал, как власти России будут развивать туризм

Ранее минкурортов Крыма инициировало внесение в федеральное законодательство о туризме понятие "гостевой дом" для легализации малых средств размещения. Проект реализуется при поддержке Ростуризма совместно с Краснодарским, Алтайским, Ставропольским краями и Санкт-Петербургом. На территории республики выявлено более 9 тысяч малых объектов размещения, требующих легализации.

"По самым скромным подсчетам, в первый же год после легализации расчетного количества малых средств размещения, объем налоговых поступлений составит порядка 600 миллионов рублей", — сказал Волченко на заседании круглого стола на тему "Легализация малых средств размещения на юге Российской Федерации как фактор безопасности развития внутреннего туризма". Круглый стол проходил по инициативе Общественной палаты РФ.

Волченко также подчеркнул, что легализация гостевых домов позволит претендовать им на государственные меры поддержки, а также повысить качество сервиса и безопасность отдыха.