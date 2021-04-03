МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение в текущем году Ростуризму средств на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщается на сайте кабмина. Силуанов проработает предложения по поддержке регионов

На заседании поднимался вопрос о выделении Ростуризму в 2021 году бюджетных ассигнований для предоставления субсидии на эти цели.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Ранее глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова высказывала собственный прогноз относительно того, что в ближайшие годы среди иностранных туристов появится мода на отдых в России, которая пока остается для них "таинственной экзотикой".

Также на заседании Совета по межнациональным отношениям, состоявшемся 30 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут развивать туристическую инфраструктуру, чтобы путешественники получали удовольствие не только от красоты природы, но и могли с комфортом добраться и разместиться в местах отдыха. На этом заседании Догузова также отметила, что её ведомство, понимая и социальную, и экономическую важность туризма, завершило работу над нацпроектом развития отрасли.