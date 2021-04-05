МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ассоциация больших данных (АБД) разрабатывает цифровой профиль туриста и сервис для аналитики действий туристов в регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. Назван возможный срок, когда российские туристы попадут в Европу и ЮВА

"АБД разработает цифровой профиль туриста и сервис для аналитики действий туристов в регионах. С помощью данных от телеком-операторов, банков, компаний-перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами ассоциация сможет определить потребности туристов в том или ином регионе и выявить их нереализованный спрос", — уточнили в пресс-службе. Пилотный проект планируется запустить к концу второго квартала 2021 года, а завершить исследование — в 2022 году. Ассоциация уже ведет переговоры по внедрению системы с тремя регионами. Стоимость развертывания пилотного проекта составит около 10 миллионов рублей.

В цифровой профиль войдет информация о стране и регионе проживания туриста, его социально-демографические характеристики (пол, возраст, доход и т.д.), его расходы и товары, приобретенные во время туристической поездки, перечень посещенных достопримечательностей и объектов инфраструктуры (кафе, отели и т.д.), а также его интересы и отзывы.

В пресс-службе подчеркнули, что для реализации проекта будут использованы исключительно обезличенные данные. "Ассоциация не будет собирать данные о конкретном человеке, она будет их обезличивать и группировать, составляя информацию о туристических потоках со схожими характеристиками, туристов со схожими интересами, в которых стоило бы построить соответствующую инфраструктуру (фитнес-клубы, бары и т.д.)", — отметили в ассоциации. Путин рассказал, как власти России будут развивать туризм

Как пояснил исполнительный директор АБД Алексей Нейман, чтобы объединить данные телеком-операторов, банков и компаний из других сфер, необходимо реализовывать проект в рамках экспериментально-правового режима, так как согласно законодательству, операторы персональных данных не имеют права обмениваться данными своих пользователей, они могут использовать только те сведения, на обработку которых они получили соглашение.

"Мы хотим вместе с Роскомнадзором определить, данные какой степени анонимизации будут наиболее полезны для аналитики турпотоков, но при этом несут наименьшие риски деанонимизации персональных данных пользователей. Если во время эксперимента возникнут риски нарушения законодательства, мы их сможет оперативно решить вместе с ведомством", — рассказал Нейман.

По его словам, это будет коммерческий продукт, доступ к которому смогут получить региональные власти, однако в случае работы только с государством этот проект может не окупиться. Также аналитику сможет покупать частный бизнес, от крупных девелоперов, владельцев гостиничных сетей до малого бизнеса, резюмировал он.