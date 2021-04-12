МАДРИД, 12 апр — ПРАЙМ. Барселона может открыться для российских туристов в конце лета-осенью, если ЕС удастся ввести в странах организации цифровые "коронавирусные" сертификаты (так называемые "зеленые паспорта") и начать признание аналогичных документов с третьими странами, сказала РИА Новости директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро. Эксперт рассказал, как купить тур дёшево и без обмана

"Мы исходим из того, что ЕС разработает "зеленый паспорт" для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами на основании взаимности о передвижении их граждан… Мы исходим из сроков конец лета — октябрь", — сказала Муро.

По ее словам, исследования свидетельствуют, что россияне очень заинтересованы в путешествиях и уже сейчас занимаются бронированием на летний период. "В поисках брони жилья Барселона занимает среди россиян 15 место в мире и первое в Испании", — рассказала она.

"Вакцины, "зеленые паспорта" создают более позитивные надежды, чем мы думали. Я оптимист, но мой оптимизм основывается на данных, мы каждую неделю отслеживаем все рынки, видим намерения, видим бронирования, которые уже делают российские туристы на лето", — добавила Муро.

В связи с таким интересом руководство туристического консорциума Барселоны на этой неделе посетит Москву и Санкт-Петербург, чтобы встретиться с представителями отрасли и презентовать свою стратегию развития туризма после эпидемии.

Европейская комиссия в марте представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых "коронавирусных" сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса или об отрицательном ПЦР-тесте, или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Предложение ЕК о COVID-сертификатах должно пройти согласование в Европарламенте и Совете стран Евросоюза.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск