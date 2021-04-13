МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россиянам, купившим туры в Турцию с вылетом после 1 июня текущего года, вернут деньги за аннулированные путевки с удержанием фактически понесенных расходов туроператоров, заявили в Ростуризме "Российской газете". Россиянам назвали возможный курс рубля к концу апреля

Напомним, что накануне, 12 апреля, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение о приостановке чартерного и регулярного авиасообщения с курортами Турции и авиасообщения с Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

Россияне, купившие путевки, вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Турции или Танзании в период после 1 июня 2021 года, в связи с существенным изменением обстоятельств, отметили в Ростуризме.

"При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором", — пояснили в ведомстве.

Если российский турист не согласится с размером этого вычета, то он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке.

В то же время обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора, разъяснили в Ростуризме.

Путевки в Турцию или Танзанию с вылетами с 15 апреля до 1 июня в ведомстве посоветовали заменить на другие направления в эти же даты, или перенести.