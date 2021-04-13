МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Порядка 30 тысяч российских туристов сейчас находятся в Турции, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. В Ростуризме разъяснили, как вернуть деньги за туры в Турцию

"По нашим оценкам, в Турции сейчас находится около 30 тысяч человек (туристов — ред.)", — сказал Игнатьев во время онлайн-конференции во вторник.