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https://1prime.ru/tourism/20210413/833451033.html
Порядка 30 тысяч россиян находятся в Турции
Туризм
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Порядка 30 тысяч российских туристов сейчас находятся в Турции, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. "По нашим оценкам, в Турции сейчас... ПРАЙМ, 13.04.2021
пандемия, закрытие границ, турция, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Порядка 30 тысяч российских туристов сейчас находятся в Турции, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
"По нашим оценкам, в Турции сейчас находится около 30 тысяч человек (туристов — ред.)", — сказал Игнатьев во время онлайн-конференции во вторник.