МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Фактическое закрытие Турции и Танзании для продаж путевок на туры из РФ привело к резкому росту спроса на авиабилеты по альтернативным курортным направлениям за последние сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе агрегатора авиабилетов Aviasales. В Турции прогнозируют разорение отелей из-за закрытия границ с Россией

Россия ограничила авиасообщение с Турцией, а также Танзанией, с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

"Aviasales фиксирует увеличение поисковых запросов по следующим направлениям: Россия — Иордания на 129%, Тунис на 100%, Египет на 98%, Кипр на 90% и ОАЭ на 80%", — сообщили в агрегаторе.

В компании уточнили, что увеличение спроса зафиксировано по сравнению с усредненными значениями за последнюю неделю. При этом на представленном агентству графике виден резкий всплеск запросов именно 12 апреля, после официального объявления о "закрытии" Турции и Танзании.

В компании также отметили, что в Иорданию и Тунис прямых авиарейсов нет, но есть маршруты с пересадкой в ближневосточных хабах — Дохе и Дубае. В итоге стоимость авиабилетов в Иорданию начинается от 26 тысяч рублей, а в Тунис — от 40 тысяч. А вот в Египет, Кипр и ОАЭ есть прямые рейсы из Москвы. Добраться до Египта можно за сумму от 18 тысяч рублей, на Кипр — от 35 тысяч, а в ОАЭ — от 23 тысяч рублей, уточнили в Aviasales.