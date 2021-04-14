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https://1prime.ru/tourism/20210414/833460820.html
ОАЭ ужесточает правила въезда для туристов
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Власти третьего по величине эмирата в ОАЭ меняют правила въезда для туристов, сообщает Ассоциация туроператоров в России (АТОР). С 18 апреля 2021 года прибывающим в Шарджу... ПРАЙМ, 14.04.2021
российские туристы, туристы, тест на коронавирус, covid-19, оаэ, туризм, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Власти третьего по величине эмирата в ОАЭ меняют правила въезда для туристов, сообщает Ассоциация туроператоров в России (АТОР).
С 18 апреля 2021 года прибывающим в Шарджу необходимо иметь при себе бумажную справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия. Результат принимается на арабском или английском языке, если сделан в аккредитованной лаборатории.
Ранее срок действия ПЦР-теста составлял не более 96 часов до прибытия в Шарджу.
До Шарджи ужесточил меры Дубай. Еще в январе там власти сократили срок действия теста с 96 до 72 часов.
Кроме обязательного теста туристам, в том числе и российским, придется сдать еще один тест уже на территории Шарджи, оставаясь на самоизоляции до получения результатов.
АТОР напоминает, что от обязательного ПЦР-тестирования в Шардже освобождены граждане ОАЭ и дети младше 12 лет.