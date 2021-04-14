МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Власти третьего по величине эмирата в ОАЭ меняют правила въезда для туристов, сообщает Ассоциация туроператоров в России (АТОР).

Турция надеется на досрочную отмену ограничений на полеты из России

Ранее срок действия ПЦР-теста составлял не более 96 часов до прибытия в Шарджу.

До Шарджи ужесточил меры Дубай. Еще в январе там власти сократили срок действия теста с 96 до 72 часов.

Кроме обязательного теста туристам, в том числе и российским, придется сдать еще один тест уже на территории Шарджи, оставаясь на самоизоляции до получения результатов.

АТОР напоминает, что от обязательного ПЦР-тестирования в Шардже освобождены граждане ОАЭ и дети младше 12 лет.