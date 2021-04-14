МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Самые дешевые дачи в аренду предлагают в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии — до 12 тыс рублей, пишет Российская газета о ссылкой на исследование федерального портала "Мир квартир".

Чуть дороже обойдется аренда дачи в Бурятии (от 13,2 тыс рублей) и в Чечне (от 15 тыс рублей). А в Чувашии, Адыгее и Хакасии дачный дом обойдется в 17-20 тыс рублей в месяц.

Правда, отмечают аналитики, низкие цены можно объяснить очень низким спросом. По их оценкам, за год аренда дач в этих регионах снизилась в цене до 13%.

Самые дорогие дачи — в Московской области (от 60 тыс рублей), а также в Ленинградской (от 50 тыс рублей в среднем). Приморский край также считается дорогим (от 53,4 тыс рублей в месяц). В список дорогих регионов входит Крым (от 49,7 тыс рублей) и Севастополе (от 47 тыс рублей).

"В этом сезоне путешествия за границу по-прежнему ограничены, так что вопрос аренды дач весьма актуален", — цитирует издание директора портала Павла Луценко. Он оценивает, что через полтора месяца дачи подорожают еще на 5%.