МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российский кабмин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров, работающих в сфере выездного туризма. В частности, правительство продлило на текущий 2021 год отмену взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь".

Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

"Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности — эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечает кабмин.

Помимо этого, пресс-служба правительства напоминает, что туроператоры в сфере выездного туризма обязаны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год: эта сумма может составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

"В 2020 году из-за коронавируса правительство освободило туроператоров от таких взносов в рамках мер поддержки пострадавших отраслей. Теперь это правило распространится и на 2021 год. Также в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно", — поясняет кабмин.

Помимо этого, ежегодные взносы в фонд "Турпомощь" игроки будут платить в сокращенном размере. 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за прошлый 2020 год. Компаниям также разрешено перечислить средства до 15 апреля 2022 года.