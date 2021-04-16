МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит рейсы Москва — Каир с 26 апреля, цитирует РБК заместителя гендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

Компания планирует перевозить до 8,5 тыс человек в месяц.

"Мы действительно фиксируем рост спроса на египетском направлении и планируем в связи с этим увеличивать провозную емкость на направлении Москва — Каир", — заявил Панов.

Еще одна авиакомпания ждет разрешения российский властей на полеты в Египет.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня.



