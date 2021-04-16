2021-04-16T06:25:21+03:00
2021-04-16T06:25:21+03:00
2021-04-16T06:25:21+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210416/833476640.html
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Египет после закрытия Турции
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит рейсы Москва — Каир с 26 апреля, цитирует РБК заместителя гендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов. Компания планирует... ПРАЙМ, 16.04.2021
туризм, новости, бизнес, общество
https://1prime.ru/images/83310/86/833108607.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83310/86/833108607.jpg
https://1prime.ru/images/83310/86/833108606.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83310/86/833108606.jpg
https://1prime.ru/images/83310/86/833108605.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83310/86/833108605.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит рейсы Москва — Каир с 26 апреля, цитирует РБК заместителя гендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.
Компания планирует перевозить до 8,5 тыс человек в месяц.
"Мы действительно фиксируем рост спроса на египетском направлении и планируем в связи с этим увеличивать провозную емкость на направлении Москва — Каир", — заявил Панов.
Еще одна авиакомпания ждет разрешения российский властей на полеты в Египет.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня.