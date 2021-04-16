МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Большинство российских туристов предпочитают на майские праздники отправиться в путешествие по своей стране, самыми популярными направлениями являются Краснодарский край и Крым, сообщили РИА Новости отпрошенные представители туротрасли.

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Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что лидеры мест отдыха у россиян на майские праздники — Краснодарский край и Крым, со средней продолжительностью в шесть дней. Третье место делят лечебные Кавказские минеральные воды и Московская область. Далее по популярности — города Золотого кольца, Санкт-Петербург и Москва.

При этом он указал, что майские праздники — не самое популярное время для поездок у россиян. "Эта история скорее перегрелась на фоне информационного потока в последнее время. Еще достаточно холодно и купаться нельзя. Совокупный поток туристов, которые куда-либо поедут в мае, составит не больше 5% от годовых поездок", — сообщил Ромашкин.

СПРОС НА ЛЮКС

Туроператоры отметили: так как в мае купаться еще рано, россияне скорее поедут на курорты за комфортным отдыхом в отеле. "В мае туристам нужны не просто отели на берегу, а те, в которых хорошая инфраструктура, подогреваемые бассейны",- сказал Ромашкин. В этой связи уже заканчиваются места в хороших российских отелях – причем не только в Крыму и в Сочи, раскуплены туры в Санкт-Петербург и в Калининград.

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Спросом у туристов пользуются Ленинградская и Московская области, а также Ставропольский край, в частности Кавказские минеральные воды. "Там осталось побольше мест для комфортного размещения в продаже и не так многолюдно", — сказала Ломидзе.

ЦЕНЫ НЕСТАБИЛЬНЫ

По данным Travelata.ru, средний чек на отдых в России вырос за два года до 46 тысяч с 40 тысяч рублей. АТОР фиксирует рост цен на майские туры в среднем на 10% по сравнению с 2019 годом по рынку.

В свою очередь, гендиректор туроператора "Дельфин" сообщает, что в компании цены на фоне новостей по Турции пока не поднимались. "Туристы еще не пришли на наш рынок. Думаю, что они будут ждать Турцию, единицы перенесут тур в Россию, и существенного влияния на цены это не окажет. Если она 1 июня не откроется, тогда рост цен будет неизбежен", — сказал Ромашкин.

Он также отметил, что компания зафиксировала снижение на 5% стоимости туров по городам Золотого кольца, а также в Санкт-Петербург и Москву. "Причина в том, что эти города недозагружены. Они потеряли весь иностранный поток в 2020 году. Поэтому отели снизили цены, чтобы увеличить продажи и привлечь российских туристов. На майские праздники эти города вернутся к показателям 2019 года", — сказал он.

МАШИНЫ ОПЕРЕЖАЮТ САМОЛЕТЫ

Собеседники РИА Новости отмечают и другие тренды в сфере внутрироссийского туризма. Так, в туркомпаниях "Роза ветров" и "Дельфин" отмечают рост интереса россиян к активному и познавательному отдыху.

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Ромашкин из "Дельфина" отмечает, что сейчас поток туристов примерно пополам делится между теми, кто собирается лететь на самолете и теми, кто предпочитает ехать на машине. "Мобильность туристов на отдыхе значительно выросла за последние два-три года. Количество желающих ехать на автомобиле росло и в 2020 году и будет расти дальше, опережая самолеты", — сказал он.

Глава компании назвал три причины интереса к авто. "Первая — более безопасно с точки зрения коронавируса. Вторая — экономия, если путешествовать компанией. Третья — многим туристам сейчас важно не просто доехать и лечь в отеле, а быть мобильными на отдыхе. Они хотят ездить по окрестностям, изучать природу", — сообщил Ромашкин.