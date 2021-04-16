МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Эксперты Роскачества вместе с Российским союзом туриндустрии, а также при участии винными гидами и туроператорами провели подсчет, сколько будет стоить россиянам винный тур на майские праздники, пишет "Российская газета".

В настоящее время в России есть несколько регионов, кто получил статус Защищенных географических указаний. Это подтверждается надписью на этикетке винных бутылок.

Такие вина сделаны из винограда, выращенного в конкретном регионе, а не из привезенного сырья.

Как отметили в Роскачестве, самые известные такие регионы:

Крым,

Севастополь,



Кубань (Краснодарский край).



За прошлый 2020 год объекты маршрута "Винные дороги Крыма" посетили 500 тысяч туристов.

Однако есть и малоизвестные, не изъезженные россиянами винные направления. В частности, это Ставрополь (в первую очередь, регион Кавказских минеральных вод), Долина Дона (Ростовская область), Дагестан.

Если не учитывать перелет и проживание в отеле, то расходы на винный тур "дикарем" могут составить 30-40 тысяч рублей на двоих, подсчитали специалисты.

Аренда машины на российском Юге обойдется в 3-5 тысяч рублей в день (в зависимости от класса), дополнительные деньги могут попросить за страховку или депозит.

Средняя цена на посещение винодельни с дегустацией — порядка 1,5 тысячи рублей, но она может быть и выше: если захочется премиальных вин в дегустационном сете или гастрономического ужина.

За 3-4 дня путешествия можно посетить 3-4 винодельни.