МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Роспотребнадзор выступил с предложением тех российских туристов, кто прибывает на родину из Турции и Танзании до 1 мая текущего 2021 года, обязывать в течение пяти дней сдать второй ПЦР-тест на коронавирус.

Проект соответствующего постановления Роспотребнадзор опубликовал на сайте нормативно-правовых актов.

"Гражданам Российской Федерации, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации. Пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации", — поясняется в тексте проекта постановления.

По мнению ведомства, исключение можно сделать для членов экипажей самолетов, которые, собственно, осуществляют рейсы в Турцию и Танзанию.