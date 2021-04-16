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Прибывших из Турции и Танзании хотят повторно тестировать на COVID
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Роспотребнадзор выступил с предложением тех российских туристов, кто прибывает на родину из Турции и Танзании до 1 мая текущего 2021 года, обязывать в течение пяти дней сдать... ПРАЙМ, 16.04.2021
туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Роспотребнадзор выступил с предложением тех российских туристов, кто прибывает на родину из Турции и Танзании до 1 мая текущего 2021 года, обязывать в течение пяти дней сдать второй ПЦР-тест на коронавирус.
Проект соответствующего постановления Роспотребнадзор опубликовал на сайте нормативно-правовых актов.
"Гражданам Российской Федерации, прибывающим до 1 мая 2021 года из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации. Пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации", — поясняется в тексте проекта постановления.
По мнению ведомства, исключение можно сделать для членов экипажей самолетов, которые, собственно, осуществляют рейсы в Турцию и Танзанию.