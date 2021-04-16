АНКАРА, 16 апр — ПРАЙМ. Введенное РФ ограничение на авиасообщение с Турцией приведет к массовым банкротствам в местном туристическом секторе, говорится в полученном РИА Новости депутатском запросе члена турецкого парламента от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Левента Гёка.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

"В 2019 году российские туристы заняли первое место среди иностранцев, приехавших в Турцию, семь миллионов туристов из РФ обеспечили значительную часть доходов нашей туротрасли. В 2020 году, в условиях пандемии, РФ снова возглавила рейтинг стран по числу иностранных туристов, которые приехали в нашу страну, — более 2 миллионов. Ограничения на полеты из РФ приведут к большому количеству банкротств в туристической отрасли", — говорится в запросе Гёка, адресованном министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсою.

По его словам, в условиях пандемии каждый прибывающий в Турцию из России турист "на вес золота для туристического сектора, который сейчас плачет кровью".

"Министр (культуры и туризма) заявил по этому вопросу, что число туристов сократится почти на 500 тысяч и он будет предпринимать попытки отменить ограничения на полеты, отправившись в Россию. Однако жертвами полуторамесячной задержки решения проблем, вызванных пандемией, стали тысячи работников туристической отрасли", — отметил Гёк.

Он попросил министра культуры и туризма объяснить, почему не было принято мер в начале туристического сезона, чтобы избежать ограничений на полеты. Гёк также попросил оценить экономические потери, вызванные снижением почти на 500 тысяч числа туристов, и поинтересовался, будут ли в связи с этим приняты меры для поддержки туристического сектора Турции.