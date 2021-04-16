2021-04-16T11:22:00+03:00
2021-04-16T11:27:58+03:00
2021-04-16T11:22:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210416/833479355.html
Греция отменит карантин для туристов после открытия границ
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Греция после открытия границ 14 мая отменит обязательный семидневный карантин для туристов, сообщил РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис. "Когда мы откроем туризм, мы... ПРАЙМ, 16.04.2021
карантин, туризм, греция, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83324/92/833249290.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83324/92/833249290.jpg
https://1prime.ru/images/83324/92/833249289.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83324/92/833249289.jpg
https://1prime.ru/images/83324/92/833249277.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83324/92/833249277.jpg
https://1prime.ru/society/20210416/833479054.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Греция после открытия границ 14 мая отменит обязательный семидневный карантин для туристов, сообщил РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис.
"Когда мы откроем туризм, мы снимем карантинный период", — сказал Теохарис.
Он заверил, что Греция по-прежнему привержена своим планам открыть границы для туристов, в том числе российских, 14 мая.
"Все решения постоянно пересматриваются органами здравоохранения. Но нет никаких указаний на то, что мы не откроемся 14 мая", — сказал министр.
В Греции до 19 апреля действует разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных, и за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.
Пассажиры всех международных рейсов обязаны в течение семи дней находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF.