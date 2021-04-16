МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Греция после открытия границ 14 мая отменит обязательный семидневный карантин для туристов, сообщил РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис.

"Когда мы откроем туризм, мы снимем карантинный период", — сказал Теохарис.

Он заверил, что Греция по-прежнему привержена своим планам открыть границы для туристов, в том числе российских, 14 мая.

"Все решения постоянно пересматриваются органами здравоохранения. Но нет никаких указаний на то, что мы не откроемся 14 мая", — сказал министр. Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне в апреле

В Греции до 19 апреля действует разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных, и за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Пассажиры всех международных рейсов обязаны в течение семи дней находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF.