2021-04-16T11:42:00+03:00
2021-04-16T11:43:23+03:00
2021-04-16T11:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210416/833479787.html
Греция отмечает почти двукратный рост числа заявок от российских туристов
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Греция отмечает почти двукратный рост заявок от российских туристов после ограничения Россией полетов в Турцию из-за ситуации с COVID-19, заявил РИА Новости министр туризма Греции... ПРАЙМ, 16.04.2021
туризм, греция, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83347/97/833479773.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83347/97/833479773.jpg
https://1prime.ru/images/83347/97/833479772.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83347/97/833479772.jpg
https://1prime.ru/images/83347/97/833479765.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83347/97/833479765.jpg
https://1prime.ru/tourism/20210416/833479149.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Греция отмечает почти двукратный рост заявок от российских туристов после ограничения Россией полетов в Турцию из-за ситуации с COVID-19, заявил РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
"Греция уже отметила рост туристических заявок от российских туристов на фоне приостановки авиасообщения между Россией и Турцией. У меня нет конкретных цифр, потому что это зависит от туристических агентств. Некоторые уже говорят об удвоении того, что у них было. Другие говорят о более скромном увеличении", — заявил министр РИА Новости.
Отвечая на вопрос, сможет ли туристическая отрасль Греции справиться с возможным ростом числа туристов с учетом постоянных мер по борьбе с COVID-19, министр сказал: "Да, конечно".