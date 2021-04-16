МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Греция отмечает почти двукратный рост заявок от российских туристов после ограничения Россией полетов в Турцию из-за ситуации с COVID-19, заявил РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Турция ожидает массовых банкротств из-за ограничения России на полеты

"Греция уже отметила рост туристических заявок от российских туристов на фоне приостановки авиасообщения между Россией и Турцией. У меня нет конкретных цифр, потому что это зависит от туристических агентств. Некоторые уже говорят об удвоении того, что у них было. Другие говорят о более скромном увеличении", — заявил министр РИА Новости.

Отвечая на вопрос, сможет ли туристическая отрасль Греции справиться с возможным ростом числа туристов с учетом постоянных мер по борьбе с COVID-19, министр сказал: "Да, конечно".