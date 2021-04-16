МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ, Светлана Задера. Более сотни человек собрались к 12.00 у офиса Turkish Airlines в Москве, чтобы решить вопрос с билетами после приостановки авиасообщения между Россией и Турцией, по сравнению с 9.00 людей стало в разы больше, передает корреспондент РИА Новости.

Более сотни человек выстроились в очередь у выхода в офис Turkish Airlines, чтобы обменять свои билеты в Турцию или вернуть деньги. Турция ожидает массовых банкротств из-за ограничения России на полеты

Часть людей приходила к офису вчера, но они так и не смогли попасть в компанию. Многие стоят в масках. Так как на улице прохладно, переодически люди отходят за кофе в ближайшие кофейни.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также приостановлены рейсы в Танзанию.