МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ряд представителей туроператоров России не зафиксировали масштабного повышения цен туристических поездок на курортах юга России после введенного правительством ограничения авиасообщения с Турцией, в то же время, пишет "Вестник АТОР", некоторые участники рынка заявляют о росте цен на 50%. Чего ждут россияне в очереди у офиса Turkish Airlines

Туроператоры сравнивали цена на отдых российских курортов после ограничения авиасообщения с Турцией. В целом, те представители отрасли, кого опросил "Вестник АТОР", не зафиксировали резкого роста стоимости услуг.

Как заявил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, сообщения о массовом росте цен после 12 апреля (дата объявления об ограничениях), необоснованны.

"Сравнили неделю до 12 апреля по всему набору продаваемых отелей и текущую. Колебания цен неделя к неделе — в пределах 1,5%", — отметил он.

При этом в ANEX Tour рассказали, что повышение цен на курортах российского юга "можно наблюдать только на отдельные объекты".

"Ввиду закрытия многих стран юг России уже заявлял о повышенном спросе относительно прошлых лет, и с этим фактом, скорее, можно связать некоторое увеличение стоимости майского и летнего отдыха, о котором говорят в СМИ", — прокомментировали там.

Директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская в свою очередь говорит, что цены на отели черноморского побережья в четырех- и пятизвездном сегментах росли и до закрытия авиасообщения с Турцией.