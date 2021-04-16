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https://1prime.ru/tourism/20210416/833481209.html
Кремль объяснил приостановку авиасообщения с Турцией
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Приостановка полетов в Турцию связана с пандемией коронавируса, турецкие партнеры не могут не понять заботу РФ о своих гражданах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... ПРАЙМ, 16.04.2021
туризм, турция, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр ПРАЙМ. Приостановка полетов в Турцию связана с пандемией коронавируса, турецкие партнеры не могут не понять заботу РФ о своих гражданах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения с Турцией развиваются. Ситуация с запретом по туризму — эта ситуация, она никак не связана с двусторонними отношениями. Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся ситуацией, эпидемиологической ситуацией в Турции. И конечно, наши турецкие партнеры, они не могут не относиться с пониманием к нашей заботе, о наших, собственно, гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", — рассказал Песков журналистам.
Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.