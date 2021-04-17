МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Оперативный штаб, созданный в Общественном совете при Ростуризме предлагает вывозить россиян из Турции за 10 тыс рублей, сообщают "Известия". Эта инициатива будет озвучена в начале следующей недели.

"При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат", — цитирует издание руководителя оперштаба Дмитрия Давыденко.

По данным сервиса для покупки билетов Aviasales, после ограничения российского авиасообщения с Турцией спрос на перелеты из Минска в Стамбул увеличился на 79%, а из Минска в Анталью — на 65%.

Между Москвой и Стамбулом после 15 апреля осталось два авиарейса в неделю.