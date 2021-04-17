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https://1prime.ru/tourism/20210417/833484304.html
В Ростуризме ищут способ дешево вывезти российских туристов из Турции
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Оперативный штаб, созданный в Общественном совете при Ростуризме предлагает вывозить россиян из Турции за 10 тыс рублей, сообщают "Известия". Эта инициатива будет озвучена в... ПРАЙМ, 17.04.2021
туризм, новости, мировая экономика, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Оперативный штаб, созданный в Общественном совете при Ростуризме предлагает вывозить россиян из Турции за 10 тыс рублей, сообщают "Известия". Эта инициатива будет озвучена в начале следующей недели.
"При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат", — цитирует издание руководителя оперштаба Дмитрия Давыденко.
По данным сервиса для покупки билетов Aviasales, после ограничения российского авиасообщения с Турцией спрос на перелеты из Минска в Стамбул увеличился на 79%, а из Минска в Анталью — на 65%.
Между Москвой и Стамбулом после 15 апреля осталось два авиарейса в неделю.