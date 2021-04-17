МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Билеты в Египет на этой неделе искали на 70% чаще, чем в остальное время, подметили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Кроме Египта россияне стали чаще проверять (на 63%) стоимость кипрского направления, а также Марокко (на 55 процентов). На 50% больше в России стали интересоваться Сербией. Изучают также цены на авиабилеты в Белоруссию, ОАЭ, Мальдивы, Черногорию, Грузию и Армению.

Внутри России — стоимость дороги в Сочи, Калининград, Казань, Петрозаводск, Минеральные Воды, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца.