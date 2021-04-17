АФИНЫ, 17 апр — ПРАЙМ. Визит министра туризма Хариса Теохариса в Москву принес особенно положительные результаты для возобновления туристической деятельности между Россией и Грецией, а также для дальнейшего укрепления связей между двумя странами, говорится в сообщении греческого министерства по итогам визита.

Во время трехдневного пребывания в российской столице у министра был ряд контактов с деятелями туристической индустрии, высокопоставленными государственными чиновниками и представителями частного бизнеса — туроператорами и другими, говорится в сообщении.

Подводя итоги своей поездки в Россию, Теохарис отметил, что "визит в Россию был чрезвычайно конструктивным".

"Большое значение имела рабочая встреча Теохариса с заместителем министра транспорта России Дмитрием Зверевым. В своих заявлениях министр туризма охарактеризовал сотрудничество со Зверевым "как позитивный шаг к общему направлению и нашей цели: открытие неба, безопасное возобновление авиаперелетов". Мы договорились немедленно приступить к взаимному признанию обычных бумажных сертификатов о вакцинации, а также к техническим обсуждениям по признанию цифровых сертификатов. Но также очень важно, что мы достигли договоренности о совместных усилиях и подаче запроса в соответствующие комитеты здравоохранения России и Греции о продлении расписания полетов между двумя странами", — говорится в сообщении. Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке

Теохарис во время встречи со Зверевым представил пять уровней защиты, установленных министерством туризма на туристический сезон 2021 года. Со своей стороны Зверев приветствовал позитивное отношение Греции к российской вакцине "Спутник V" и поблагодарил министра туризма Греции за понимание и сотрудничество.

В Москве Теохарис также встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой, а также с представителями крупнейших туроператоров страны.

Общим для всех встреч выводом, как отметил министр, является "готовность российского туристического рынка к началу туристического сезона в Греции". "Российские туристы уже выбрали нашу страну в качестве места отдыха, и все, что осталось, — это официальное разрешение на поездки", — сказал он.