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Подорожал популярный у россиян туристический маршрут
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В России резко выросла стоимость авиабилетов на поездку в Симферополь. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование экспертов аналитического центра сервиса поездок и путешествий... ПРАЙМ, 18.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В России резко выросла стоимость авиабилетов на поездку в Симферополь. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование экспертов аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
"Самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва-Симферополь. По сравнению с показателями 2019 года средний чек в этом направлении вырос на 4% — с 6378 рублей до 6618 рублей за перелет в одну сторону", — приводит мнение аналитиков RT.
В тройку наиболее востребованных российских направлений также вошли маршруты Москва-Сочи и Москва-Краснодар.
Отмечается, что в обоих случаях средний чек уменьшился: перелёт в Сочи подешевел на 2% (6160 рублей в 2021 году против 6313 рублей в 2019 году), а в Краснодар — на 10% (5723 рубля в 2021 году против 6374 рублей в 2019 году).
В топ-10 направлений майских праздников с отправлением из Москвы также вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Анапа.
Аналитики Туту.ру отмечают, что средний чек за перелёт по России с 1 по 10 мая 2021 года составляет 7399 рублей за билет в одну сторону. Аналитики уточнили, что за два года этот показатель практически не изменился: в аналогичном периоде 2019 года цена за один перелёт составляла 7321 рубль.