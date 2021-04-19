АФИНЫ, 19 апр — ПРАЙМ. Греция с 19 апреля начинает пилотное открытие границ для туристов: без карантина, с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом смогут въехать туристы из стран Евросоюза и еще пяти государств – США, Великобритании, Сербии, Израиля, ОАЭ. Соответствующее постановление правительства опубликовано в официальной правительственной газете.

Туристам из этих стран не потребуется проходить обязательный семидневный карантин. Однако они обязаны во время пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19, говорится в постановлении.

"Речь идет о пилотном применении "зеленых паспортов" (green pass), о посетителях, которые имеют либо сертификат вакцинации, либо тест ПЦР, сделанный в течение 72 часов до вылета. Для них будут действовать те же ограничения, которые действуют для греческих граждан", — сообщила официальный представитель правительства Аристотель Пелони в связи с пробным открытием границ.

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В Греции с 7 ноября 2020 года введен карантин. По оценке властей, в последнее время эпидемиологическая ситуация стабилизируется, постепенно снимаются ограничения. Однако в стране по-прежнему действует комендантский час с девяти часов вечера до пяти утра, обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице, закрыты школы за исключением лицеев, театры, музеи, кинотеатры. Предприятия общественного питания работают только на вынос или на доставку. Питание для туристов устроено в гостиницах.

Пока туристы не смогут путешествовать по Греции, поскольку запрещено передвижение между регионами страны. Туристы должны будут приехать в место назначения и оставаться там. О выходе за пределы места проживания необходимо уведомлять власти смс-сообщением на бесплатный номер 13033. Штраф за нарушение ограничений на передвижение и масочного режима составляет 300 евро.

Большого наплыва туристов пока не ожидается, отмечает представитель правительства.

Ранее источник в министерстве туризма сообщил РИА Новости о планах разрешить с 19 апреля и въезд туристов из России, но в итоге россияне не попали в программу.

Планируется, что с понедельника Греция откроет девять аэропортов – в дополнение к действующим сейчас Афинам, Салоникам и Ираклиону это аэропорты Ханья на Крите, Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и Керкиры. Остальные аэропорты откроют с 14 мая.

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Правительство Греции поставило цель начать нормальный туристический сезон с 14 мая, с необходимыми санитарными протоколами и насколько позволит эпидемиологическая ситуация. После 14 мая нужна будет или прививка, или тест ПЦР, или тест на антитела.

Вакцинация не является обязательной для туристов, но избавит их от ряда формальностей, Афины признают российскую вакцину "Спутник V" наравне с европейскими, говорил министр туризма Греции Харис Теохарис РИА Новости.

В связи с предстоящим открытием туристического сезона министр туризма три дня находился в Москве, где провел переговоры в Ростуризме и в министерстве транспорта. Сейчас нет разрешения российских властей на полеты. Греческая стороны добивается полной отмены запретов на рейсы в Грецию – чартерные и регулярные

Сейчас власти Греции разрешают въезд 4 тысяч граждан России в неделю. Ограничения планируется снять к началу туристического сезона.