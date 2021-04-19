АФИНЫ, 19 апр — ПРАЙМ. Греция с 19 апреля начинает пилотное открытие границ для туристов: без карантина, с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом смогут въехать туристы из стран Евросоюза и еще пяти государств – США, Великобритании, Сербии, Израиля, ОАЭ. Соответствующее постановление правительства опубликовано в официальной правительственной газете.

Туристам из этих стран не потребуется проходить обязательный семидневный карантин. Однако они обязаны во время пребывания в Греции соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса COVID-19, говорится в постановлении.

"Речь идет о пилотном применении "зеленых паспортов" (green pass), о посетителях, которые имеют либо сертификат вакцинации, либо тест ПЦР, сделанный в течение 72 часов до вылета. Для них будут действовать те же ограничения, которые действуют для греческих граждан", — сообщила официальный представитель правительства Аристотель Пелони в связи с пробным открытием границ.

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Пока туристы не смогут путешествовать по Греции, поскольку запрещено передвижение между регионами страны. Туристы должны будут приехать в место назначения и оставаться там. О выходе за пределы места проживания необходимо уведомлять власти смс-сообщением на бесплатный номер 13033. Штраф за нарушение ограничений на передвижение и масочного режима составляет 300 евро.

Большого наплыва туристов пока не ожидается, отмечает представитель правительства.

Ранее источник в министерстве туризма сообщил РИА Новости о планах разрешить с 19 апреля и въезд туристов из России, но в итоге россияне не попали в программу.

Планируется, что с понедельника Греция откроет девять аэропортов – в дополнение к действующим сейчас Афинам, Салоникам и Ираклиону это аэропорты Ханья на Крите, Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и Керкиры. Остальные аэропорты откроют с 14 мая.

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Вакцинация не является обязательной для туристов, но избавит их от ряда формальностей, Афины признают российскую вакцину "Спутник V" наравне с европейскими, говорил министр туризма Греции Харис Теохарис РИА Новости.

В связи с предстоящим открытием туристического сезона министр туризма три дня находился в Москве, где провел переговоры в Ростуризме и в министерстве транспорта. Сейчас нет разрешения российских властей на полеты. Греческая стороны добивается полной отмены запретов на рейсы в Грецию – чартерные и регулярные

Сейчас власти Греции разрешают въезд 4 тысяч граждан России в неделю. Ограничения планируется снять к началу туристического сезона.