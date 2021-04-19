БРЮССЕЛЬ, 19 апр — ПРАЙМ. Власти Бельгии в понедельник снимают запрет на туристические поездки в страны Евросоюза, но сохранятся рекомендация воздерживаться от посещений регионов со сложной эпидемиологической ситуацией.

Не вызванные необходимостью поездки за пределы ЕС по-прежнему не разрешаются, как и туристические поездки в Бельгию из стран за пределами ЕС в соответствии с общеевропейскими рекомендациями.

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Четырнадцатого апреля премьер-министр Бельгии Александер де Кроо объявил, что с понедельника бельгийцы смогут посещать страны ЕС с целью туризма при соблюдении определённых правил.

В частности, перед возвращением в Бельгию будет необходимо заполнить специальную анкету с указанием подробностей о поездке. Кроме того, прибывающие в Бельгию должны будут соблюдать недельный карантин. Для выхода из карантина необходимо сдать два отрицательных ПЦР-теста — в первый и седьмой день после возвращения.

При этом власти Бельгии уже предупредили, что контроль за соблюдением карантина и обязательным тестированием будет усилен. Нарушителям грозит штраф в 250 евро.

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Европейская комиссия приветствовала решение Бельгии снять запрет на не вызванные необходимостью поездки за рубеж, который шел вразрез с общеевропейскими рекомендациями. По мнению ЕК, такой запрет нарушает принцип свободного передвижения внутри Европейского союза.

Двадцать второго февраля Европейская комиссия направила специальные послания Германии, Бельгии, Финляндии, Дании, Венгрии и Швеции. По ее мнению, "эти страны применяют более строгие меры, чем те, которые обозначены в рекомендациях Совета ЕС, запрещая въезд и выезд". В этом послании Еврокомиссия призвала применять только "адекватные и недискриминационные меры".