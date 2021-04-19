МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на фоне роста гостиничных услуг в России предложила подумать о введении госрегулирования в этой сфере. ФАС изучит рост цен на отдых на российских курортах

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение необоснованным ростом цен в гостиничной услуге в РФ в связи с тем, что из-за пандемии граждане не могут поехать на зарубежные курорты. Отечественные отельеры воспользовались этой ситуацией.

"Предлагаю поднять вопрос о необходимости разработки комплексных мер, касающихся стоимости гостиничных услуг, с применением дополнительных инструментов госрегулирования", — сказала Ковитиди в понедельник на совещании социального комитета Совфеда по теме туризма.

Законодатель также предложила проанализировать правила предоставления гостиничных услуг в России, она не исключила, что изменения могут потребоваться и в закон о туристической деятельности в РФ. ФАС проверит цены на авиабилеты после закрытия Турции

Кроме того, сенатор предложила рассмотреть вопрос о снижении НДС на гостиничные услуги для Крыма как субъекта РФ. "Высокие затраты на налоги заставляют отельеров повышать стоимость своих услуг. Где-то они (налоги) обоснованы, а где-то они завышены", — считает Ковитиди.

Она также отметила, что большинство зарубежных направлений для россиян в этом году из-за пандемии окажутся закрытыми. "У нас впереди лето, люди поедут отдыхать, и этот отдых должен быть комфортным и безопасным, люди должны суметь позволить себе этот отдых", — сказала законодатель.

Ранее Матвиенко сообщила, что, по данным газет, "одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельный отдых на курортах Египта по системе "все включено". Это отталкивает россиян от отечественных курортов, гостиниц и туристических объектов, считает она.