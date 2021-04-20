2021-04-20T11:20:00+03:00
2021-04-20T11:22:14+03:00
2021-04-20T11:20:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210420/833499732.html
ФАС предложила открыть для россиян страны с низким уровнем COVID-19
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила открыть внешние туристические направления в страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 20.04.2021
фас, туризм, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83230/10/832301084.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/10/832301084.jpg
https://1prime.ru/images/83230/10/832301083.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/10/832301083.jpg
https://1prime.ru/images/83230/10/832301082.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/10/832301082.jpg
https://1prime.ru/tourism/20210418/833487350.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила открыть внешние туристические направления в страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости COVID-19", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что ФАС проведет исследование, в котором сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годах. Ведомство намерено определить, насколько наблюдаемый рост цен на фоне эпидемии и закрытия границ отличается от обычных перепадов цен.
Помимо этого, ФАС совместно с Ростуризмом начала разработку мер, направленных на пресечение таких недобросовестных практик, как односторонняя отмена брони или тура с целью его перепродажи по большей цене.