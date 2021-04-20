МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила открыть внешние туристические направления в страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Подорожал популярный у россиян туристический маршрут

"Антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости COVID-19", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ФАС проведет исследование, в котором сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годах. Ведомство намерено определить, насколько наблюдаемый рост цен на фоне эпидемии и закрытия границ отличается от обычных перепадов цен.

Помимо этого, ФАС совместно с Ростуризмом начала разработку мер, направленных на пресечение таких недобросовестных практик, как односторонняя отмена брони или тура с целью его перепродажи по большей цене.