НОВОСИБИРСК, 20 апр — ПРАЙМ. Италия нынешним летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа, в том числе России, сообщил журналистам в Томске посол Италии в России Паскуале Терраччано. ФАС предложила открыть для россиян страны с низким уровнем COVID-19

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток все-таки будет возобновлен", — сказал Терраччано.

Ранее итальянские министры подтвердили планы начать со 2 июня пускать иностранных туристов при ряде условий. Первое — путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или быть полностью вакцинированы и иметь сертификат. Второе условие — местные жители к этому времени должны быть привиты.

В начале апреля министр туризма Италии Марко Гаравалья говорил, что, как он надеется, бронирование поездок из России станет доступным уже с лета.