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Италия готовится к открытию границ для туристов
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Италия нынешним летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа, в том числе России, сообщил журналистам в Томске посол Италии в... ПРАЙМ, 20.04.2021
открытие границ, туризм, италия, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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НОВОСИБИРСК, 20 апр — ПРАЙМ. Италия нынешним летом планирует восстановить прерванный из-за пандемии коронавируса прием туристов из-за рубежа, в том числе России, сообщил журналистам в Томске посол Италии в России Паскуале Терраччано.
"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток все-таки будет возобновлен", — сказал Терраччано.
Ранее итальянские министры подтвердили планы начать со 2 июня пускать иностранных туристов при ряде условий. Первое — путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или быть полностью вакцинированы и иметь сертификат. Второе условие — местные жители к этому времени должны быть привиты.
В начале апреля министр туризма Италии Марко Гаравалья говорил, что, как он надеется, бронирование поездок из России станет доступным уже с лета.