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МИД ожидает скорого открытия рейсов на египетские курорты
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Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Все идет по плану,... ПРАЙМ, 20.04.2021
авиасообщение, египет, мид рф, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено", — сказал Богданов журналистам.
Ранее ФАС предложила открыть для россиян страны с низким уровнем COVID-19.