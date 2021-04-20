МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. ФАС проверит цены на авиабилеты после закрытия Турции

"Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено", — сказал Богданов журналистам.

Ранее ФАС предложила открыть для россиян страны с низким уровнем COVID-19.