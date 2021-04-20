МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. МИД ожидает скорого открытия рейсов на египетские курорты

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время.

"В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято — о нем будет сообщено дополнительно", — отметили в штабе.