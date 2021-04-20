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https://1prime.ru/tourism/20210420/833501669.html
Оперштаб не принял решение о возобновлении полетов в Египет
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Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Ранее замглавы МИД РФ... ПРАЙМ, 20.04.2021
авиасообщение, открытие границ, оперштаб по борьбе с коронавирусом, египет, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — будут открыты в ближайшее время.
"В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято — о нем будет сообщено дополнительно", — отметили в штабе.