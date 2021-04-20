МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Продажи туров в Сочи за неделю выросли на 25%, а в Крым — на 43%, сообщил на пресс-конференции во вторник директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург. Туроператор зафиксировал взлет продаж туров в Египет на майские праздники

"Если Турция раньше занимала 50% в наших продажах на майские праздники, то сейчас мы видим гигантский скачок у российских курортов…. Исходя из того, что люди стали срочно искать замену, продажи туров в Сочи за минувшую неделю выросли на 25%, в Крым — на 43% и на остальные курорты Краснодарского края — в три раза", — сказал Гинзбург.

Рейтинг популярности у россиян возглавляют отечественные курорты — Сочи, Крым и Краснодарский край. Следом за ними — Калининградская область и Санкт-Петербург.

"Мы видим и рост Кипра как направления. В мае туроператоры ставят наиболее частые полеты в эту страну. Сейчас по объемам (продаж туров — ред.) Кипр сравнивается с 2019 годом. Это удивительный рост, потому что первые полеты начались только в начале апреля", — сообщил директор по маркетингу. ФАС предложила открыть для россиян страны с низким уровнем COVID-19

Гинзбург отметил и нехарактерный рост спроса в Абхазию. По его словам, раньше эту страну россияне не рассматривали как первый вариант для отдыха. "С начала этого года спрос на Абхазию вырос в 5-6 раз, и люди все больше смотрят на открывающийся номерной фонд", — добавил он.

"В хвосте — Мальдивы, Сейшелы и такое достаточно необычное направление, которое появилось на наших радарах в связи с открытием границ, — Сербия. Люди зимой туда отправлялись на горнолыжные курорты, а сейчас — в спа", — заключил Гинзбург.