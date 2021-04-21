2021-04-21T20:41:00+03:00
2021-04-21T20:42:49+03:00
2021-04-21T20:41:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210421/833515635.html
Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции 6,7 тысяч пассажиров
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию 6,7 тысячи пассажиров, выполнив 30 рейсов, сообщила Росавиация. Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции... ПРАЙМ, 21.04.2021
турция, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83351/56/833515629.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83351/56/833515629.jpg
https://1prime.ru/images/83351/56/833515628.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83351/56/833515628.jpg
https://1prime.ru/images/83351/56/833515627.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83351/56/833515627.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210412/833447589.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию 6,7 тысячи пассажиров, выполнив 30 рейсов, сообщила Росавиация.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
"20 апреля российские авиакомпании выполнили 25 рейсов из Турции в Россию, турецкие – 5 рейсов. Всего было перевезено 6,7 тысячи пассажиров", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в вывозной кампании принимают участие 9 российских перевозчиков: "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Азур Эйр", "Северный ветер", "Роял Флайт", "ЮТэйр", "Победа" и "Ред Вингс". Авиакомпания "Азимут" завершила свою полетную программу в Турцию.
"В этот же день из Занзибара (Танзания) авиакомпанией "Азур Эйр" в Москву было доставлено 56 человек", — добавляется в сообщении.