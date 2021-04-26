МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила туроператоров до решения властей не продавать туры на период после 1 июня в Турцию и Танзанию. Названы возможные сроки восстановления авиасообщения с Турцией

"Вы знаете, что авиационное сообщение приостановлено до 1 июня 2021 года. И здесь бы я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры… после 1 июня пока не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании для того, чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещения этих государств в целях проведения отпуска и отдыха. Это очень важно", — сказала она на брифинге в понедельник.

РФ продолжает работу по вывозу россиян из Турции и Танзании, где сложная обстановка с коронавирусом, напомнила вице-премьер РФ.

Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня.