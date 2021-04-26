2021-04-26T16:29:21+03:00
2021-04-26T16:29:21+03:00
2021-04-26T16:29:21+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210426/833544087.html
Власти выделят 4,7 миллиарда рублей на продление туристического кешбэка
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Продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года оценивается в 4,7 миллиарда рублей, дополнительные расходы согласованы с Минфином, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 26.04.2021
туризм, кешбэк, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года оценивается в 4,7 миллиарда рублей, дополнительные расходы согласованы с Минфином, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 миллиарда согласованы с Минфином, проект распоряжения будет внесен для рассмотрения на ближайшем заседании правительства", — сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания премьер-министра с вице-премьерами.
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки.
По словам Чернышенко, с прошлого года уже почти миллион граждан воспользовались данной программой и получили порядка 4 миллиардов рублей кешбэка.