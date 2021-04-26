МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года оценивается в 4,7 миллиарда рублей, дополнительные расходы согласованы с Минфином, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Туроператоры ждут роста спроса на майские туры минимум на 15%

"Дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 миллиарда согласованы с Минфином, проект распоряжения будет внесен для рассмотрения на ближайшем заседании правительства", — сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания премьер-министра с вице-премьерами.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с 20-процентным возвратом средств на туристические путевки.

По словам Чернышенко, с прошлого года уже почти миллион граждан воспользовались данной программой и получили порядка 4 миллиардов рублей кешбэка.