МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Продажи туров на майские праздники выросли в три раза после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о непрерывных майских праздниках, то есть о продлении их с 1 по 10 мая, сообщил РИА Новости директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel Евгений Гинзбург. Стало известно, где россияне проведут майские выходные

"В минувшую пятницу, после объявления президентом длинных каникул, продажи туров на майские праздники на Level.Travel выросли в три раза и продержались на этом уровне до воскресенья. Самым популярным и доступным направлением для майских каникул стали российские курорты", — сказал Гинзбург.

Туры по стране на майские праздники за минувший уикенд через Level.Travel купили 69% пользователей по средней цене в 44,5 тысячи рублей. "Из них 64% приобрели по акции с кешбэком. На втором месте — ОАЭ — 15% туристов со "средним чеком" 136 тысяч рублей. На третьем — Абхазия — 7% туристов со "средним чеком" 51 тысяча рублей", — уточнил Гинзбург.

Сервис поиска и бронирования туров Travelata.ru в свою очередь оценивает среднюю цену майской поездки в 68,268 тысячи рублей. А с точки зрения внутреннего туризма 38% туристов поедут в Адлер, 9% — в Санкт-Петербург, 7% — в Анапу, по 6% — в Ялту и Сочи-Центр.

Также, по данным сервиса, самым дорогим туром за границу стали Мальдивы, за 1,114 миллиона рублей на девять ночей в отеле "все включено" на четырех взрослых и одного ребенка; самым дешевым — в Абхазию (Новый Афон), за 11,531 тысячи рублей на семь ночей в трехзвездочном отеле на одного взрослого без питания.

"Самый дорогой тур по России — 260,276 тысячи рублей — Сочи-Центр на 10 ночей в четырехзвездочном отеле для двух взрослых и одного ребенка с полным пансионом. Самый дешевый тур — 7,071 тысячи рублей — Екатеринбург (из Москвы) на четыре ночи в хостеле для одного взрослого без питания", — также сообщили в Travelata.ru.

"Самым популярным курортом на праздники станет Адлер, при этом мы видим, что выросла популярность Санкт-Петербурга. Мы опасаемся, что из-за сложившейся ситуации на российских курортах может возникнут дефицит мест размещения. Отельеры могут поднять цены, и это отразится на стоимости отдыха в летний период", — сказал директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев.