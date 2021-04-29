СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба намерена проводить контрольные проверки всех участников туристического рынка в курортный сезон в Крыму для выявления неплательщиков налогов от этого вида деятельности, заявил на пресс-конференции руководитель управления ФНС по Республике Крым Роман Наздрачев. ФАС изучит рост цен на отдых на российских курортах

"С учетом роста курортного сезона, серьезного наплыва отдыхающих в Крым, сейчас уже намечается объективный рост (стоимости) услуг на проживание, где-то неадекватный совсем, мы значительно увеличим количество работников, осуществляющих оперативную деятельность. … В отношении данной категории плательщиков на протяжении всего курортного сезона будут проводиться усиленные контрольные мероприятия", — сказал Наздрачев.

Глава управления напомнил, что в 2020 году решением крымских властей был объявлен мораторий на проверки контрольными службами турбизнеса. Он отметил, что все сдающие в аренду жилье граждане обязаны встать на учет и платить налоги, исходя из той системы налогообложения, которую они себе выберут. Проверки будут идти совместно с местными властями и основываться в том числе на данных потребления коммунальных услуг.

"(Для нарушителей — ред.) будет от запрета выдачи патентов и лицензий до отключения воды, газа и электричества. Поскольку мы живем в правовом государстве, надо искоренить ту категорию, которая живя на крымской земле, пользуясь красотами культурными и природно-климатическими, получает иногда баснословные доходы – смеется и не платит налоги. Думаю, эту категорию мы (заставим — ред.) их осознать и платить налоги, либо просто выкорчевать", — сказал Наздрачев.

Мораторий на проверки 2020 года создал у некоторых отельеров в Крыму ощущение, что налоговая отчетность не является обязательной, отметил глава ведомства в республике. Наздрачев сказал, что среди тех, кто пытается сокрыть прибыль и не платить налоги есть и крупные игроки турбизнеса и не согласился тем, что курортный сезон в 2020 году был провальным. Эксперт посоветовал россиянам не медлить с покупкой жилья в Крыму

"Поскольку в прошлом году не проводились контрольные мероприятия, у нас остались данные 2019 года, сопоставляли их с 2020 годом. … Курортная отрасль пострадала до 1 июля, но по общим цифрам – это и по росту предприятий малого и среднего бизнеса и по росту налогов упрощенной системы – все проседание до 1 июля компенсировалось высоким курортным сезоном с 1 июля до 1 октября", — сказал глава управления.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее выразил уверенность, что местная инфраструктура "с напряжением", но выдержит большой поток отдыхающих. По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году — около 7,5 миллиона человек. Ожидается, что только на майские праздники в Крым приедут более 1 миллиона туристов.