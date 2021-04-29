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В России запустят программу субсидирования туристических чартеров
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Программа субсидирования туристических чартеров в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заработает в РФ в 2021 году, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на... ПРАЙМ, 29.04.2021
туризм, чартеры, субсидии, ростуризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Программа субсидирования туристических чартеров в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заработает в РФ в 2021 году, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на презентации нацпроекта в четверг.
"В рамках работы с доступностью уже в этом году заработает большая программа субсидирования туристических чартеров. Мы уже тестировали сотрудничество с туроператорами по чартерным программам внутри страны и видим, что авиачартеры позволяют в 1,5-2 раза снизить стоимость туристической поездки в отпуск на неделю и более. Каждый человек, который мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году будет запущено не менее 12 таких чартерных направлений", — сказала Догузова.
Она также отметила, что в рамках нацпроекта будет уделено большое внимание детскому отдыху.
"Когда мы говорим о доступности путешествий по стране, мы думаем в первую очередь о детях. Важно, чтобы подрастающее поколение могло доступно, безопасно и интересно узнавать свою страну. Уже в следующем году мы запустим программу доступных детских культурно-познавательных поездок. Начиная со следующего года не менее 300 тысяч детей сможет ежегодно участвовать в этой программе", — уточнила глава Ростуризма.