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2021
https://1prime.ru/tourism/20210429/833574844.html
Ростуризм рассказал о развитии туристического кешбэка
Туризм
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Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает выделение порядка 5 миллиардов рублей ежегодно на программу туристического кешбэка в 2022-2024 годах, сообщила сообщила... ПРАЙМ, 29.04.2021
нацпроекты, туризм, кешбэк, туризм, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает выделение порядка 5 миллиардов рублей ежегодно на программу туристического кешбэка в 2022-2024 годах, сообщила сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на презентации нацпроекта в четверг.
"Как только мы запустим сквозную систему сбора статистики в отрасли, мы сможем на основании актуальных данных по загрузке курортов направлять интерес туристов с учетом времени года, свободных мест в гостиницах и прочих факторов с целью развития новых направлений. С использованием программы кешбэка можно решать задачу снижения нагрузки на переполненных направлениях, выравнивая спрос. На эту меру в нацпроекте, начиная со следующего года до 2024 года, запланировано 5 миллиардов рублей ежегодно", — сказала Догузова.