МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает выделение порядка 5 миллиардов рублей ежегодно на программу туристического кешбэка в 2022-2024 годах, сообщила сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на презентации нацпроекта в четверг. Правительство продлило программу туристического кешбэка

"Как только мы запустим сквозную систему сбора статистики в отрасли, мы сможем на основании актуальных данных по загрузке курортов направлять интерес туристов с учетом времени года, свободных мест в гостиницах и прочих факторов с целью развития новых направлений. С использованием программы кешбэка можно решать задачу снижения нагрузки на переполненных направлениях, выравнивая спрос. На эту меру в нацпроекте, начиная со следующего года до 2024 года, запланировано 5 миллиардов рублей ежегодно", — сказала Догузова.