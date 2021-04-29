МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. К развитию российских курортов начали подключаться частные инвесторы – первые сделки в рамках нацпроекта по туризму были заключены в четверг. Корпорация "Туризм.РФ" ожидает 1,7 триллиона рублей частных инвестиций в отрасль за 10 лет, а инвесторы верят, что их вложения не только вернутся, но и принесут доход.

В четверг в рамках презентации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" "Корпорация Туризм.РФ" подписала серию соглашений о развитии туристической инфраструктуры. Первыми партнерами корпорации стали НАО "Красная Поляна", Cosmos Hotel Group и ООО "Васта Дискавери". В результате заключенных соглашений будут построены гостиничные комплексы в 6 регионах России: Карелия, Золотое кольцо, Урал, Западная Сибирь, Адыгея, Камчатка.

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Один из значимых проектов – строительство с участием НАО "Красная Поляна" всесезонного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее. Предполагается, что он будет включать в себя 36 км горнолыжных трасс и 3 тысячи гостиничных номеров. "Инвестиции в проект составят 23 млрд рублей и реализован он будет к концу 2024 года. Емкость курорта позволит принимать более полумиллиона гостей ежегодно", — указал гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

С Cosmos Hоtel Group корпорация в качестве соинвестора будет реализовывать проекты по строительству гостиниц. Всего предполагается построить более 10 объектов. Первые 4 появятся в Свердловской, Омской и Костромской областях, а также в республике Карелия.

Генеральный директор группы "Интеррос" Сергей Батехин в свою очередь отметил, что в рамках партнерства с корпорацией будет создаваться современный многофункциональный туристско-рекреационный комплекс "Парк "Три Вулкана" на Камчатке. В качестве ключевого инвестора этого проекта выступает группа "Интеррос", а реализацией займется соинвестор — компания "Васта Дискавери".

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Ожидается, что уже к концу текущего года число совместных проектов вырастет до 50. Важно, что инициативы бизнеса получили поддержку со стороны государства, которое понимает необходимость развития туристической отрасли. Это будет способствовать комплексному развитию территорий, создаст новую инфраструктуру и рабочие места. И даже в отдаленных регионах, таких как Камчатка, туризм станет комфортным и доступным. А это положительно скажется на привлекательности нашей страны для российских и иностранных туристов.

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Она напомнила, что в 2021 году в рамках нацпроекта заработает программа субсидирования туристических чартеров. Это позволит в 1,5-2 раза снизить стоимость туристической поездки в отпуск на неделю и более.

ЧТО ПОЛУЧАТ ИНВЕСТОРЫ

Корпорация "Туризм.РФ" ожидает 1,7 триллиона рублей частных инвестиций в отрасль за 10 лет в рамках нацпроекта. За счет этого будет построено 582 объекта – гостиницы, санатории, горнолыжные, бальнеологические, развлекательные и пляжные комплексы. Инвесторы надеются, что смогут обеспечить возвратность инвестиций и максимальную коммерческую выгоду как для государства, так и для себя.

Это вполне оправданные ожидания, уверены эксперты. Спрос на внутренний туризм есть, и, как показывает повышенная загруженность гостиниц на будущий летний сезон, он может быть очень высоким. В текущем году такое положение дел является следствием пандемии коронавируса, на фоне которой у россиян сформировался отложенный спрос на путешествия, тогда как международное авиасообщение, в основном, парализовано.

При этом отечественные курорты пока не дотягивают до уровня сервиса, который предлагают за рубежом, хотя за последние годы они заметно подтянулись, рассуждает аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Пырьева. Если туризм в России выйдет на новый, более качественный уровень, высокий спрос может сохраниться и в перспективе, полагает она.

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"За время пандемии популярность Сочи и курортов Красной Поляны привела к дефициту мест размещения для туристов, а количество поисковых запросов и прямых бронирований на сочинском направлении выросло на 63% относительно прошлого года. И по большому счету, Сочи – единственный курорт России мирового уровня, который ежегодно и круглогодично пользуется спросом со стороны туристов", — привела она пример.

В свою очередь, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин напомнил, что въездной туризм в Россию стагнирует не первый год, тогда как рост внутреннего туризма наблюдается за счет провала выездного.

Туристическая отрасль требует целого ряда "мягких" в сравнении с другими секторами условий. "Но в России условия для высокотехнологического, сложного по структуре и сравнительно низкодоходного бизнеса традиционно слабее, чем в странах–ключевых конкурентах на развивающемся сегменте. Проблема и в низкой монетизации экономики, и в сравнительно невысоких налогах на потребление при относительно высоких налогах на инвестиции", — рассуждает он.

В условиях низких темпов роста эти проблемы усиливаются, и "точечное" расходование средств бюджета, предложенное в том числе в рамках проекта по развитию туристического кешбэка, ситуацию кардинально не изменит. Если застой в экономике сохранится, инвесторы смогут рассчитывать лишь на доход от несостоявшегося выездного туризма – если взамен выберут туры по России.

Ситуация может улучшиться лишь при должном стимулировании внутреннего спроса. Для этого необходимы меры во всех секторах экономики, начиная от сокращения налоговой нагрузки, усиления валютного регулирования и реформирования системы стабфондов.

"Политика регуляторов должна быть изменена диаметрально. Последние изменения на внешних рынках, где идет поддержка спроса в товарном сегменте за счет коллективных действий производителей, усилились монетарные факторы, способствующие переоценке на ключевых для России внешних рынках, свидетельствуют о появлении определенных сигналов для подобной смены курса в ближайшем будущем", — заключил Осин.



