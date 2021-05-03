МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу туристского кешбэка на весь 2021 год.

Такой пункт есть в утвержденном главой государства перечне поручений по реализации Послания президента. В том числе — до конца года программы туристического кэшбэка для всех россиян.

"Правительству РФ обеспечить продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года", — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 3 мая.

Напомним, что в России льготная туристическая программа была запущена в прошлом году: ей смогли воспользоваться порядка 1 миллиона россиян.

Новый этап стартовал в марте этого года и теперь — согласно документу, продлится до конца 2021 года.

Необходимые для этого дополнительные деньги в размере 4,7 млрд рублей правительство уже предусмотрело.

Итак, сумма возврата за поездки гражданам — 20% стоимости тура. Но эта сумма имеет "потолок": не более 20 тысяч рублей.

Кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой "Мир". Деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты.

А КАК ЖЕ ДЕТИ

Еще одно поручение Путина касается детского отдыха.

Кабмин должен обеспечить "возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей".

Как ранее заявляли в правительстве, из федерального бюджета на это направление будет выделено 5 миллиардов рублей.

Согласно другому указанию главы государства, часть стоимости оплаченной путевки будут также возмещать: