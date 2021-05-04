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С седьмого мая в Турции ужесточается локдаун
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МВД Турции выпустило дополнение к постановлению о введении локдауна по всей территории страны. Согласно информации из официального сообщения, с 7 мая магазинам, в том числе... ПРАЙМ, 04.05.2021
локдаун, турция, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 4 мая — ПРАЙМ. МВД Турции выпустило дополнение к постановлению о введении локдауна по всей территории страны. Согласно информации из официального сообщения, с 7 мая магазинам, в том числе сетевым, запрещается продавать товары, кроме предметов первой необходимости.
Разрешено будет торговать только продуктами питания, едой для животных, чистящими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа. Помимо этого, под запрет подпадают продажи электроники, одежды, игрушек, текстиля, товаров для сада, автомобильных аксессуаров, канцелярских товаров и многого другого.
Продажа онлайн разрешена, под запрет попали только покупки непосредственно в магазинах.
Напомним, что ранее Турция ввела запрет на продажу алкоголя на период локдауна.
На время ужесточения карантинных мер с 29 апреля по 17 мая магазины в Турции работают с 10 утра до 5 вечера, также по выходным закрыты сетевые супермаркеты.