АНКАРА, 4 мая — ПРАЙМ. МВД Турции выпустило дополнение к постановлению о введении локдауна по всей территории страны. Согласно информации из официального сообщения, с 7 мая магазинам, в том числе сетевым, запрещается продавать товары, кроме предметов первой необходимости. Знаменитая криптовалюта обновила свой исторический максимум

Разрешено будет торговать только продуктами питания, едой для животных, чистящими средствами и некоторыми видами косметики, за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа. Помимо этого, под запрет подпадают продажи электроники, одежды, игрушек, текстиля, товаров для сада, автомобильных аксессуаров, канцелярских товаров и многого другого.

Продажа онлайн разрешена, под запрет попали только покупки непосредственно в магазинах.

Напомним, что ранее Турция ввела запрет на продажу алкоголя на период локдауна.

На время ужесточения карантинных мер с 29 апреля по 17 мая магазины в Турции работают с 10 утра до 5 вечера, также по выходным закрыты сетевые супермаркеты.