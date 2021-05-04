МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В Египте активно ведется подготовка к возвращению российских и других иностранных туристов. В свете этого было принято важное решение в пользу иностранных перевозчиков и консолидаторов рейсов. Как сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), Управление по продвижению туризма Египта объявило о продолжении текущей программы стимулирования туристических рейсов еще на полгода. Программа, которая должна была завершиться 30 апреля, продлена до 31 октября.

Отмечается, что в том случае, если российским компаниям будет разрешено снова выполнять прямые рейсы на курорты Египта, то они смогут стать участниками этой программы. Подобная мера позволит понизить стоимость перевозки в составе турпакета в среднем на 30-40%. Стала известна минимальная стоимость отдыха в Египте

АТОР также напомнила о том, что с 1 мая международные путешественники снова оплачивают при въезде в Египет визовый сбор в размере 25 долларов. Исключение составляет лишь Шарм-эль-Шейх, где ставится бесплатный «синайский штамп».

Организация отметила, что иностранцы не платили за визу с 1 июля 2020 года по 30 апреля 2021 года. Египетский турбизнес считает важным продлить отмену платы за визу до начала следующего зимнего туристического сезона: такие обращения уже поступают в адрес правительства от различных отраслевых объединений. Однако пока такое решение не принято. Поэтому, например, для въезда в Хургаду семье из трех человек придется заплатить за визы 75 долларов.