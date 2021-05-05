МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минфину, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодёжи отчитаться по туристическому кешбэку к середине мая, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина. Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца года

"По блоку поручений Владимира Путина, связанных с программой туристического кешбэка, правительство ожидает отчёта ответственных ведомств – Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодёжи – уже к середине мая", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что речь идёт о продлении возможности для туристов возвращать часть стоимости путёвки при путешествиях по России до конца текущего года. Кроме этого, возврат половины стоимости путёвки на время летних каникул предусмотрен и для родителей, оплачивающих отдых своим детям. Такая же возможность в этот период должна быть доступна победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса "Россия – страна возможностей".

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма, предполагающую возврат 20% затрат на туристические путевки.

В России в настоящее время проходит очередной, третий этап этой программы. Он стартовал в ночь на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня. С 2020 года почти миллион граждан воспользовались программой и получили порядка 4 миллиардов рублей кешбэка.