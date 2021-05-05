МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил о том, что надеется на возобновление авиарейсов между российскими городами и египетскими Шарм-эль-Шейхом и Хургадой в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-конференцию. Туры в Египет могут стать дешевле

Он рассказал, что аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха проделали большую работу по повышению мер безопасности, и теперь нужно, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для восстановления авиасообщения.

Борисенко отметил, что, "руководствуясь указаниями президентов России и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы".

Он также напомнил, что не стоит забывать о пандемии СOVID-19 и, несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в арабской стране стабильна, может случиться непредвиденная вспышка, как это было в Индии.