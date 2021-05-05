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Испания возобновляет выдачу виз в Москве
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Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит работу по выдаче шенгенских виз, но въезд для заявителей в страну и другие государства ЕС пока невозможен из-за ограничений по... ПРАЙМ, 05.05.2021
визы, covid-19, пандемия, испания, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит работу по выдаче шенгенских виз, но въезд для заявителей в страну и другие государства ЕС пока невозможен из-за ограничений по COVID-19, сообщило генконсульство страны.
"С 12 мая официальный визовый центр, признанный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче шенгенских виз (тип С)", — говорится в сообщении на сайте генконсульства.
Визы будут выдаваться с 1 июня, поясняется в комментарии.
При этом, отметили в генконсульстве, заявители на визу C не могут поехать в Испанию или другие страны шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны Шенгена из третьих стран в связи с коронавирусом.