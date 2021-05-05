МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит работу по выдаче шенгенских виз, но въезд для заявителей в страну и другие государства ЕС пока невозможен из-за ограничений по COVID-19, сообщило генконсульство страны. В Греции выразили оптимизм по поводу предстоящего турсезона

"С 12 мая официальный визовый центр, признанный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче шенгенских виз (тип С)", — говорится в сообщении на сайте генконсульства.

Визы будут выдаваться с 1 июня, поясняется в комментарии.

При этом, отметили в генконсульстве, заявители на визу C не могут поехать в Испанию или другие страны шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны Шенгена из третьих стран в связи с коронавирусом.