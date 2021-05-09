ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая — ПРАЙМ. Правительство Финляндии намерено возобновить к июню, датам проведения чемпионата Европы по футболу, железнодорожное сообщение с Россией, но не для туристов, сообщает со ссылкой на источники в кабмине телеканал MTV3. Число россиян, отправляющихся работать в Финляндию, выросло в пять раз

Ранее, 30 апреля, замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что в компании допускают летом текущего года возобновление курсирования поездов Allegro ("Аллегро") между Санкт-Петербургом и Хельсинки, но пока для не для туристов, а для разрешённых категорий граждан.

"Правительство намерено открыть железнодорожное сообщение в Россию во время чемпионата Европы по футболу. Решение основано на том, что в Россию безопаснее путешествовать поездом, чем автобусом… Смягчения ограничений на въезд в Россию не будет", — говорится в сообщении телеканала.

Кабмин Финляндии рассмотрит данный вопрос в среду, 12 мая.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 14 июля 2021 года. Матчи группового этапа финская сборная сыграет в Санкт-Петербурге (16 июня) и Копенгагене.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией остаётся прерванным с марта 2020 года, авиационное сообщение восстановлено с 25 декабря 2020 года, автодорожное сообщение не прерывалось.

Перемещение туристов между двумя странами ограничено как российскими властями, равно как и финскими, из-за пандемии коронавируса.