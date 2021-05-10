МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Кипр с 10 мая отменяет режим жесткого карантина из-за пандемии коронавируса, действовавший 26 апреля, и вводит обязательный "коронапасс" (coronapass) — пропуск, необходимый для посещения всех публичных мест, таких как церкви, предприятия общепита, магазины промтоваров. Турэксперт рассказал, куда россиянам можно улететь в мае

Общенациональные меры по борьбе с пандемией кабмин вводит с 6:00 10 мая до 5:00 31 мая, решение совета министров опубликовало бюро печати и информации.

Отмечается, что чрезвычайные меры для борьбы с распространением COVID власти Кипра ввели с 30 ноября 2020 года. С 1 февраля 2021 года власти начали отменять ограничения, однако затем Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 26 апреля до 9 мая включительно был введен жесткий локдаун, теперь же меры смягчаются.

С 10 мая отменяются ограничения на число выходов из дома — в последние две недели разрешалось выходить только один раз, отправив уведомление на бесплатный телефонный номер 8998. Теперь отправлять смс-сообщение перед выходом из дома не придется.

Вместе с тем сохраняется комендантский час — запрет на передвижение будет действовать с 23:00 до 5:00, за исключением поездки на работу и с работы, а также обращения в медицинский центр, больницу, аптеку или к ветеринару в случае неотложной медицинской помощи. В последнее время комендантский час действовал с девяти вечера до пяти утра.

С 10 мая для посещения всех общественный мест требуется пропуск coronapass, подтверждающий, что его владелец не является носителем коронавируса. Это может быть отрицательный тест (ПЦР или экспресс), действительный в течение 72 часов, или прививка по крайней мере одной дозой вакцины не менее чем за три недели, или справка о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Как пояснил министр здравоохранения Константинос Иоанну, например, если тест сделан в воскресенье в 10 утра, то он будет действовать до полуночи вторника. Ещё одна популярная у россиян страна вводит локдаун

"Коронапасс" должны иметь все граждане старше 12 лет.

Возобновляются церковные богослужения с ограничениями числа верующих при необходимом предъявлении спецпропуска и также религиозные церемонии (свадьбы, крещения, похороны).

Можно будет устраивать праздничный ужин в честь свадьбы или крестин с участием до 16 мая до 10 человек, а с 17 мая — до 200 человек. Все гости также должны иметь пропуск.

Школьные занятия будут проходить в обычном режиме с физическим присутствием и проведением обязательного еженедельного экспресс-теста. Учащиеся гимназий, лицеев в первый день занятий, то есть 10 мая, должны предоставить отрицательный тест сроком действия 72 часа.

Разрешается работа на открытом воздухе всех предприятий общественного питания (рестораны, таверны, кафе, пабы, закусочные и бары, кафе и рестораны в торговых центрах, столовые в спортклубах) на основе санитарных протоколов.

"Гости должны иметь coronapass. С 1 июня 2021 года разрешена работа закрытых помещений в обеденных зонах", — говорится в решениях.

Возобновится с ограничениями работа театров, кинотеатров, торговых центров, тренажерных залов, танцевальных школ с необходимым предъявлением специального пропуска.

Конференции можно будет проводить с 17 мая при условии, что мероприятие заполнено на 30% внутренней части конференции, с запретом на коктейли. С 1 июня будет допускаться заполняемость 50%. Для участия в конференциях требуется наличие "коронавирусного пропуска".

Работа казино разрешена с 17 мая 2021 года с заполняемостью до 30% мест, с необходимым представлением coronapass. С 1 июня разрешено заполнять половину мест.

В салонах красоты и парикмахерских, на рынках пропуск можно будет не предъявлять.

Сохраняется запрет на массовые мероприятия, демонстрации, парады, концерты, фестивали под открытым небом.

Работа ночных клубов, дискотек, музыкальных и танцевальных залов по-прежнему приостановлена.

"Доступ на пляжи разрешен согласно протоколу, действовавшему летом 2020 года, без предъявления coronapass. Доступ на уличные экскурсии и в зоопарки разрешен без предъявления coronapass", — говорится в документе.

С 10 мая при предъявлении пропуска можно останавливаться в гостиницах.

Предвыборные митинги разрешены при условии, что все пространство мероприятия будет соблюдено, и участники будут рассажены с необходимым предъявлением спецпропуска. На Кипре 30 мая пройдут парламентские выборы.

В сфере государственных услуг до 16 мая продлевается обязательная удаленная работа. С 17 мая разрешается физическое присутствие максимум до 50% персонала.