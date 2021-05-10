МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российские курорты могут конкурировать с зарубежными благодаря санаториям. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на интервью президента Общероссийского союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Гранта Бабасяна.

"Наш санаторно-курортный комплекс уникальный. На Западе или в курортных странах вы такого не встретите. Такого большого количества предложений, связанных, в том числе с восстановлением и медициной, в комплексе с отдыхом и культурным наследием нет больше нигде", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что развитый санаторно-курортный комплекс был создан в советскую эпоху, когда у людей не было возможностей выезжать один раз в год на отдых, другой — отдельно на лечение. Потому и была создана уникальная возможность совмещения отдыха и оздоровления.

Бабасян подчеркнул, что на данный момент эти преимущества России нужно использовать и развивать. Особенно они важны в период пандемии, добавил он.