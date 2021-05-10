ХЕЛЬСИНКИ, 10 мая — ПРАЙМ. В Финляндии надеются, что Россия откроет для перемещения туристов сухопутную границу к проведению чемпионата Европы по футболу, такое мнение высказал представитель крупнейшей медицинской организации в Финляндии HUS Лассе Лехтонен.

Перемещение туристов через сухопутную российско-финскую границу ограничено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года как российскими, так и финскими властями.

Ранее правительство Российской Федерации сняло ограничения на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска на государственной границе для граждан Финляндии, а также граждан иных государств и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство, либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Финляндии.

Дипломатические представительства России в Финляндии возобновили выдачу всех типов виз всем резидентам Финляндии с 28 января.

"Организованные поездки, в которых можно обеспечить меры безопасности, это лучше, чем ехать окольными путями в Россию — каждый сам по себе. Если Россия откроет границы, как того, наверное, требует процедура проведения международных соревнований, финны все равно туда поедут, и финские власти не смогут этому воспрепятствовать. Поэтому лучше все делать организованно. Тогда во время поездок можно будет наладить систему тестирования", — отметил Лехтонен в эфире телеканала YLE. Россияне могут собирать грибы и ягоды везде

Ранее, 30 апреля, заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов сообщал, что в компании допускают летом текущего года возобновление курсирование поездов Allegro ("Аллегро") между Санкт-Петербургом и Хельсинки, но пока для не для туристов, а для разрешённых категорий граждан.

Кабмин Финляндии рассмотрит данный вопрос в среду, 12 мая.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 14 июля 2021 года. Матчи группового этапа финская сборная сыграет в Санкт-Петербурге и Копенгагене.